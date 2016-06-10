Париж встречает Евро-2016 горами мусора и транспортными проблемами

Профсоюзы, представляющие сотрудников государственной железнодорожной компании SNCF анонсировали серьезные сбои в движении поездов, следующих в направлении Stade de France, где пройдет матч открытия Евро-2016, передает Анадолу.

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Между тем, в столице страны Париже продолжается забастовка мусорщиков.

Город оказался завален мусором накануне европейского первенства по футболу. Лидеры профсоюзов заявляют, что забастовка продлится до 14 июня.

В настоящее время ведутся переговоры между профсоюзами и правительством.

В свою очередь UEFA потребовала гарантий того, что участвующая в забастовке авиакомпания Air France сможет хотя бы привезти на Евро-2016 арбитров.

Забастовка пилотов продлится до 14 июня.