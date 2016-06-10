Париж встречает Евро-2016 горами мусора и транспортными проблемами
Несмотря на то, что до старта Чемпионата Европы по футболу во Франции остаются считанные часы, в стране не утихают протесты против реформы трудового законодательства.
Профсоюзы, представляющие сотрудников государственной железнодорожной компании SNCF анонсировали серьезные сбои в движении поездов, следующих в направлении Stade de France, где пройдет матч открытия Евро-2016, передает Анадолу.
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Между тем, в столице страны Париже продолжается забастовка мусорщиков.
Город оказался завален мусором накануне европейского первенства по футболу. Лидеры профсоюзов заявляют, что забастовка продлится до 14 июня.
В настоящее время ведутся переговоры между профсоюзами и правительством.
В свою очередь UEFA потребовала гарантий того, что участвующая в забастовке авиакомпания Air France сможет хотя бы привезти на Евро-2016 арбитров.
Забастовка пилотов продлится до 14 июня.