Королеве Елизавете II сегодня исполняется 90 лет

08:58, 21 апреля 2016
Мир
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Британской королеве Елизавете II сегодня исполняется 90 лет. Она находится на троне с 1952 года и является самым долго правящим британским монархом в истории.

REUTERS

В честь юбилея королевы в Британии пройдут различные торжественные мероприятия, а сама Елизавета II, среди прочего, совершит прогулку в Виндзорском парке со своим 94-летним супругом принцем Филипом, передает Русская служба ВВС.

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После этого она зажжет маяк - первый из более чем 1000 маяков в Британии и за рубежом, которые загорятся в честь юбилея монарха.

Как сообщает британская пресса, вечер четверга Елизавета II намерена провести в кругу семьи.

Основные торжества по случаю 90-летия королевы состоятся, по обыкновению, в июне, когда Елизавета II отмечает свой так называемый официальный день рождения.

Рабочие устанавливают ''британскую корону'' на флагшток торгового центра в Лондоне
Рабочие устанавливают "британскую корону" на флагшток торгового центра в Лондоне /  © REUTERS
Популярность Елизаветы II в Великобритании находится на высоте
Популярность Елизаветы II в Великобритании находится на высоте /  © REUTERS
Поздравления к юбилею королевы буквально повсюду
Поздравления к юбилею королевы буквально повсюду /  © REUTERS
Британские магазины продают множество сувениров по случаю 90-летия королевы
Британские магазины продают множество сувениров по случаю 90-летия королевы /  © REUTERS
Можно купить вот такие чашки с профилем Елизаветы ІІ
Можно купить вот такие чашки с профилем Елизаветы ІІ /  © REUTERS
Также можно купить практичные тематические сумки
Также можно купить практичные тематические сумки /  © REUTERS
Улицы украшают национальными флагами
Улицы украшают национальными флагами /  © REUTERS
Подготовка к открытию ''королевского'' маршрута в Виндзоре
Подготовка к открытию "королевского" маршрута в Виндзоре /  © REUTERS
Торжественная смена караула около Виндзорского замка
Торжественная смена караула около Виндзорского замка /  © REUTERS
Фанат королевы позирует в Виндзоре
Фанат королевы позирует в Виндзоре /  © REUTERS
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