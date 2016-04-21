Королеве Елизавете II сегодня исполняется 90 лет
08:58, 21 апреля 2016Мир
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Британской королеве Елизавете II сегодня исполняется 90 лет. Она находится на троне с 1952 года и является самым долго правящим британским монархом в истории.
REUTERS
В честь юбилея королевы в Британии пройдут различные торжественные мероприятия, а сама Елизавета II, среди прочего, совершит прогулку в Виндзорском парке со своим 94-летним супругом принцем Филипом, передает Русская служба ВВС.
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После этого она зажжет маяк - первый из более чем 1000 маяков в Британии и за рубежом, которые загорятся в честь юбилея монарха.
Как сообщает британская пресса, вечер четверга Елизавета II намерена провести в кругу семьи.
Основные торжества по случаю 90-летия королевы состоятся, по обыкновению, в июне, когда Елизавета II отмечает свой так называемый официальный день рождения.
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