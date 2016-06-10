"Не боюсь": в Москве активист в маске Путина не дает покоя полиции, мужчину в очередной раз задержали на Красной площади

Он нес в руках плакат с надписью "Не боюсь 212.1", сообщает "Радио Свобода".

В середине мая суд приговорил Рословцева к 20 суткам административного ареста за аналогичную акцию, признав его виновным в "нарушении порядка проведения публичного мероприятия".

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Активиста уже неоднократно задерживали во время его акций против статьи 212.1 Уголовного кодекса России, предусматривающей до пяти лет лишения свободы за "неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий".