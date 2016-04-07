На Красной площади задержан пикетчик в маске Путина (фото, видео)

Об этом сообщает «ОВД - Инфо».

Романа Рословцева доставили в отделение полиции «Китай-город» для выяснения обстоятельств.

К настоящему моменту он уже отпущен из ОВД Китай-город. На активиста был составлен протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

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Как сообщает "Грани.ру", это уже шестое задержание Романа Рословцева, второе на Красной площади.

Как сообщал УНИАН, ранее возле Госдумы задержали участников пикета, требовавших импичмента Путина.