Россия готова дестабилизировать пол-Евразии - президент Грузии

Об этом в интервью изданию EUobserver заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, передает РБК.

"Она (Россия - Ред.) готова дестабилизировать половину Евразийского континента, если ей это будет необходимо", - сказал грузинский президент.

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По словам политика, не нужно пытаться предугадать, где возникнет новая проблема. Маргвелашвили заявил, что лучшим решением была бы эффективная система раннего оповещения в регионе.

При этом он согласился с тем, что НАТО в настоящее время переосмысливает свои цели и пытается пересмотреть свою политику. "Россия здесь выступает одним из факторов, влияющих на трансформацию НАТО", - считает политик.

Ранее зампомощника министра обороны США по России, Украине и Евразии согласился с февральским докладом исследовательского центра RAND, что в настоящий момент НАТО не имеет достаточных ресурсов, чтобы противостоять России в странах Балтии, и Кремлю для взятия Таллина и Риги понадобится не больше 60 часов.