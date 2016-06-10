В Совфеде РФ считают, что россияне "ментально готовы" к женщине-президенту на смену Путину

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

"Да, ментально, можно сказать, уже готово", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос, готов ли общество в РФ к тому, что в будущем пост президента России может занять женщина.

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По ее словам, в России произошли "тектонические сдвиги" в этом вопросе. "У нас столько за последние 20 лет (появилось — Ред.) ярких, интересных женщин в бизнесе, банках, лидеров общественного мнения, политиков, депутатов, что сегодня к женщине в России относятся не по признаку пола, а по тому, насколько она профессиональна, умна, образована, способна быть эффективной", — считает Матвиенко.

Ранее Матвиенко заявляла, что в российском обществе существует запрос на сменяемость власти. "Нужна сменяемость власти, нужно обновление власти, должны приходить люди разных взглядов, разных мнений, молодые, дерзкие, образованные", - считает она.