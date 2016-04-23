В Совфеде РФ рассказали о запросе российского общества на "сменяемость власти"
17:57, 23 апреля 2016Мир
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В российском обществе существует запрос на сменяемость власти.
Матвиенко рассказала о возможной "сменяемости власти" в РФ / Фото УНИАН
Об этом в интервью телеканалу НТВ заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Нужна сменяемость власти, нужно обновление власти, должны приходить люди разных взглядов, разных мнений, молодые, дерзкие, образованные", - считает она.
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Матвиенко ожидает, что предстоящие выборы в Государственную думу как раз покажут, что состав российского парламента существенно обновится, ведь "это запрос общества".
Напомним, 14 апреля президент России Владимир Путин не исключил, что будет очередной раз баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году.
Стоит отметить, что Путин фактически правит Россией с 1999 года.
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