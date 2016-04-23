В Совфеде РФ рассказали о запросе российского общества на "сменяемость власти"

Об этом в интервью телеканалу НТВ заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Нужна сменяемость власти, нужно обновление власти, должны приходить люди разных взглядов, разных мнений, молодые, дерзкие, образованные", - считает она.

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Матвиенко ожидает, что предстоящие выборы в Государственную думу как раз покажут, что состав российского парламента существенно обновится, ведь "это запрос общества".

Напомним, 14 апреля президент России Владимир Путин не исключил, что будет очередной раз баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году.

Стоит отметить, что Путин фактически правит Россией с 1999 года.