Серия нападений в Казахстане: причастные к терактам в Актобе оказали вооруженное сопротивление

Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

На предложение сдаться террористы ответили вооруженным сопротивлением. На данный момент мероприятия продолжаются, их результаты будут сообщены дополнительно.

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Отмечается, что при проведении силовой фазы обеспечена безопасность населения.

8 июня президент республики Нурсултан Назарбаев распорядился уничтожить разыскиваемых участников серии нападений в Актобе в случае, если при задержании они попытаются оказать вооруженное сопротивление.

Напомним, 5 июня 2016 года в Актобе произошел террористический акт, в результате которого погибли десятки человек. В Казахстане введен желтый уровень террористической опасности.