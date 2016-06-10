В Великобритании начинается празднование дня рождения королевы Елизаветы II

Впрочем, это уже третье в этом году празднование королевского юбилея, пишет ZN.ua. Поскольку Елизавета II на самом деле родилась 21 апреля, то сначала она отметила свой день рождения, так сказать, в кругу семьи. Позднее, 12 – 15 мая – в королевском Виндзорском замке по этому случаю давали публичные концерты.

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Теперь же британцы отдают дань традиции, по которой королевский день рождения отмечают в солнечные дни или дни, когда на "туманном Альбионе" наименее вероятен дождь. Начиная с 1974 года "день рождения королевы" отмечают в один из дней в промежутке между 11 и 17 июня.

Первый день празднования пройдет в узком кругу и ограничится торжественным молебном в соборе Святого Павла в Лондоне. Британцы смогут увидеть это лишь по телевизору. Кроме того, 10 июня – это день рождения Принца Филипа, герцога Эдинбургского, который явяется супругом королевы. Ему сегодня исполняется 95 лет.

В браке королевская чета почти 70 лет, у них четверо детей - принцы Чарльз, Эдвард, Эндрю и принцесса Анна. Во второй день празднования, в субботу, 11 июня, на парадном плацу Королевской конной гвардии, пройдет традиционный смотр гвардейцев.

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После парада королева на карете проедет по церемониальной улице Мэлл в свой Букингемский дворец, и с балкона, вместе с членами семьи посмотрит показательные выступления британской военной авиации.

В воскресенье, на церемониальной улице Мэлл Елизавета II устроит пикник для 10 тысяч человек из более 600 благотворительных организаций, которые она курирует.