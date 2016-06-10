ЕC намерен продлить санкции против России еще на полгода - СМИ

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе, передает РБК.

Дипломаты опасались, что вопрос продления санкций против России мог вызвать в ближайшие две недели ожесточенные споры между такими странами, как Венгрия, Греция или Италия, которые хотели бы пересмотра ограничений, и более воинственно настроенными Польшей и Прибалтикой, настаивающими на продлении ограничительных мер в отношении Москвы.

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Однако источники FT в Брюсселе говорят, что наиболее «миролюбивые» страны ЕС решили отложить рассмотрение своих требований по пересмотру санкций до саммита в декабре этого года. При этом некоторые члены Евросоюза рассматривают возможность «послать политической сигнал» Москве о том, что политика санкций приближается к «переломному моменту», утверждает высокопоставленный дипломат, участвующий в переговорах по вопросу ограничений.

«Рано или поздно нам потребуется глубокое и детальное обсуждение по вопросу антироссийский санкций, и я ожидаю, что декабрь будет верным моментом для этого», — отметил другой высокопоставленный источник. Согласие стран на «автоматическое продление» ограничений отчасти объясняется ожиданиями того, что «это будет последний раз, когда мы продлеваем санкции, во всяком случае в полной мере», пояснил другой источник.

Решение о продлении европейских санкций против России может быть принято в ближайшие две недели.