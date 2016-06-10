ООН: мирных переговоров по Сирии не будет, пока стороны не согласуют параметры заключительного договора

Об этом заявил специальный представитель ООН Стаффан де Мистура, передает Deutsche Welle.

По его словам, ООН не будет проводить следующий раунд переговоров, пока стороны не определятся со своими предложениями. Конечной датой заключения соглашения считается 1 августа 2016 года.

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"Время для проведения официального третьего раунда межсирийских переговоров еще не настало", - приводит слова де Мистура агентство Reuters.

В то же время генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предостерег, что задержки с заключением соглашения по урегулированию конфликта в Сирии могут привести к эскалации противостояния.

"Мы не хотим проводить переговоры ради переговоров. Однако я хотел бы акцентировать внимание на том, какую значительную роль играет последняя дата заключения соглашения в начале августа, установленная сопредседателями Международной группы поддержки Сирии", - цитирует генсека ООН агентство AP.