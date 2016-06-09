Ливийские войска отбили у ИГИЛ город на востоке страны (фоторепортаж)
21:23, 09 июня 2016Мир
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Подчиняющиеся Правительству национального согласия (ПНС) Ливии вооруженные формирования выбили сегодня боевиков террористической группировки "Исламское государство" из еще одного города на востоке страны.
REUTERS
Утром после столкновений с боевиками группировка войск без потерь вошла в Хараву, расположенную в 70 км восточнее главного плацдарма террористов Сирта, сообщает ТАСС со ссылкой на Afrigatenews.
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Боевики вынуждены были отступить на 25 км западнее. В настоящее время военизированные отряды ПНС укрепляют позиции в Хараве, которую террористы удерживали около года, и ведут ее разминирование.
По словам военных, ее стремительный захват связан с тем, что ранее ИГ пришлось направить оттуда значительные подкрепления в свой главный плацдарм с Ливии Сирт, а оставшиеся банды радикалов не смогли удержать позиции.
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