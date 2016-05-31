"Исламское государство" потеряло контроль над ливийским городом Бен-Джавад
Террористическая организация "Исламское государство" потеряла контроль над городом Бен-Джавад, который расположен на восток от главного города ИГ в Ливии - города Сирт.
Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила военизированная группировка, которая занимается охраной объектов нефтяной инфраструктуры - PFG (Petroleum Facilities Guards). Упомянутые подразделения являются лояльными к признанному международным сообществом правительству Ливии, передает Deutsche Welle.
По данным представителя PFG, во время вооруженных столкновений в городе Бен-Джавад погибли пять бойцов их отрядов. Еще 16 - получили ранения.
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Жители самого города Бен-Джавад подтвердили в разговорах с журналистами агентств Reuters и AP факт взятия города под контроль проправительственными силами.
В январе 2016 года "Исламское государство" заявила о захвате Бен-Джавада, расположенного в 150 километрах от Сирта. Впоследствии боевики также атаковали нефтяные терминалы на восток от Бен-Джавада и нанесли им значительный урон.