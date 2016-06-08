США и Индия согласовали текст соглашения по обмену военной логистикой

03:34, 08 июня 2016
Мир
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Высокопоставленные чиновники в Вашингтоне сообщают, что США и Индия завершили согласование текста соглашения по обмену военной логистикой, и это соглашение будет подписано «в ближайшее время».

REUTERS

Текст соглашения был окончательно согласован 7 июня во время визита в Вашингтон премьер-министра Индии Нарендры Моди, передает Радио Свобода.

Во вторник в Белом доме он встретился с президентом США Бараком Обамой.

По сообщению Белого дома, стороны достигли важного прогресса в сотрудничестве по вопросам безопасности.

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После встречи Обама и Моди также подтвердили, что Корпорация ядерной энергетики Индии и компания с американским капиталом Westinghouse близки к заключению первого соглашения, договоренности относительно чего начались почти 10 лет назад.

Барак Обама и Нарендра Моди поприветствовали начало подготовительных работ для сооружения шести ядерных реакторов в Индии, являющейся частью проекта.

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