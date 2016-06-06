Лавров: НАТО ищет новый смысл своего существования, ухватившись за ситуацию вокруг Украины
Министр иностранных дел России считает, что НАТО выдумывает новый смысл своего существования, ухватившись за реакцию РФ на попытки «дискриминации» русских в Украине.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве со своим финским коллегой.
«Сейчас нет никаких сомнений у серьезных аналитиков, что НАТО ухватилось за повод, который был предоставлен государственным переворотом в Украине и нашей реакцией на попытки дискриминировать русских в Украине, для того чтобы выдумать новый смысл существования альянса», - заявил Лавров.
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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.