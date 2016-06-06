Лавров: НАТО ищет новый смысл своего существования, ухватившись за ситуацию вокруг Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве со своим финским коллегой.

«Сейчас нет никаких сомнений у серьезных аналитиков, что НАТО ухватилось за повод, который был предоставлен государственным переворотом в Украине и нашей реакцией на попытки дискриминировать русских в Украине, для того чтобы выдумать новый смысл существования альянса», - заявил Лавров.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.