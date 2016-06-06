В Кремле ответили на заявление представителя ООН о пересечении российскими войсками границы Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что на различных уровнях подобные заявления звучали неоднократно в течении последних уже двух лет. Все это усиливалось дополнительными обвинениями по переходу войск, различных подразделений, техники" - отметил Песков, отвечая на вопрос УНИАН.

"Но любые заявления подобного рода остаются ничем иным как голословными обвинениями до тех пор, пока они не подкреплены хоть какими-то доказательствами. До сих пор ни разу этого сделано не было", - подчеркнул пресс-секретарь.

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Как сообщал УНИАН, в 3 июня в ООН назвали достоверной информацию о движении войск РФ через украинскую границу. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Пресс-секретарь ООН по правам человека Равина Шамдасани сказала, что обеспокоена увеличением количества тяжелой военной техники вблизи линии соприкосновения в Донецкой области.

"Мы получили достоверные сообщения о движении российских военнослужащих через границу - как на территорию Украины, так и с территории страны, - отметила она. - Это касается и тяжелых вооружений. Причем речь идет о вполне достоверных сообщениях".

Доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека возлагает ответственность за нарушение прав человека на вооруженных де-факто "правителей" восточной Украины.

Согласно данным, приведенным опубликованным в докладе, около 2,7 миллиона мирных жителей, находящихся под их контролем, лишены права на свободу слова, мирных собраний и ассоциаций.