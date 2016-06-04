В ООН назвали достоверной информацию о движении войск РФ через украинскую границу

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает Голос Америки.

Как отмечают наблюдатели ООН, активность боевых действий на востоке страны снизилась, однако Минские соглашения, как и раньше, хрупкие, и ситуация в любой момент может перерасти в длительный конфликт или может обостриться. Оба сценария приведут к катастрофическим последствиям для гражданского населения и будут угрожать правам человека, подчеркивают эксперты, отмечая также, что эти последствия будут ощущаться в стране в течение многих лет.

Пресс-секретарь ООН по правам человека Равина Шамдасани сказала, что обеспокоена увеличением количества тяжелой военной техники вблизи линии соприкосновения в Донецкой области.

«Мы получили достоверные сообщения о движении российских военнослужащих через границу - как на территорию Украины, так и с территории страны, - отметила она. - Это касается и тяжелых вооружений. Причем речь идет о вполне достоверных сообщениях».

Доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека возлагает ответственность за нарушение прав человека на вооруженных де-факто правителей Восточной Украины. Согласно данным, приведенным опубликованным в докладе, около 2,7 миллиона мирных жителей, находящихся под их контролем, лишены права на свободу слова, мирных собраний и ассоциаций.

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ООН также отмечает, что насильственные исчезновения, незаконные задержания, пытки и жестокое обращение остаются глубоко укоренившейся практикой, как в районах, контролируемых вооруженными группами, так и на территории, контролируемой правительством.

По словам Шамдасани, сотрудники Управления ООН по правам человека зафиксировали несколько случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом.

«Большинство заявлений указывают на то, что угрозы изнасилованием и другими формами сексуального насилия используются как способ жестокого обращения и пыток в контексте незаконных и необоснованных задержаний, как мужчин, так и женщин... Угрозы сексуальным насилием, телесными повреждениями или убийством родственников женского пола, или их задержание часто используются как средства для принуждения задержанных мужчин признаться, отречься от своей собственности, или совершить иные действия, которые требуют нарушители, в качестве предпосылки их освобождения или безопасности», - указано в докладе.

В ходе проведенного ООН расследования выяснилось, что безнаказанность продолжает быть ключевым признаком конфликта.

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«Безнаказанность правоохранительных органов и органов безопасности за нарушение прав человека остается распространенной и часто объясняется сложностями, вызванными существующим вооруженным конфликтом. На территориях, контролируемых вооруженными группами, законность и порядок пришли в упадок, и развиваются параллельные структуры», - говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.