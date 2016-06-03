Министр обороны Грузии: РФ формирует новый мировой порядок и на это нужно дать серьезный ответ

Такое заявление сделала министр обороны Грузии Тинатин Хидашели на глобальном форуме в польском Вроцлаве, сообщает "Грузия Online". "Необходимо дать очень серьезный ответ. Сегодня мы видим мир, который идет за действиями Кремля. Мы находимся в некотором ответном режиме. Мы реагируем на их действия, и именно это осложняет положение", - сказала грузинский министр.

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Тинатин Хидашели отметила, что Варшавский саммит в июле даст возможность доказать, что НАТО едино. "Важно, чтобы все убедились, что Россия не ведет отдельные игры с разными странами", - сказала министр.

Она подчеркнула, что уже пришло время для принятия смелых решений. "Хотелось бы, чтобы Варшавский саммит стал возможностью доказать России, что альянс сам принимает решения, и Россия не имеет силу вето ни на какое его решение. Альянс должен показать, что свободная и безопасная Европа распространяется не только на страны, члены НАТО; Альянс должен доказать, что нынешний мир не строит новую берлинскую стену, или новый железный занавес между странами 5-й статьи и остальными странами, которых уступит России"- отметила Тинатин Хидашели.