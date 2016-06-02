Дата заседания совета Россия-НАТО еще не определена - Столтенберг

Об этом в Берлине на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Дата еще не определена. Мы должны согласовать повестку дня и разные модальности с Россией, но есть согласие между союзниками по НАТО, что мы будем пытаться провести новое заседание до саммита», - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что совет Россия-НАТО является «важным инструментом, чтобы упростить диалог и политические контакты между НАТО и Россией». «На нашем последнем заседании мы обсудили Украину, военную активность, включая прозрачность и предсказуемость», - напомнил генсек Альянса.

В этой связи он привел примеры опасных ситуаций, которые возникала из-за действий РФ, в частности, напомнил о сбитом российском самолете в Турции в конце 2015 года, что «иллюстрирует опасность при увеличении военной активности вблизи наших границ», «опасное поведение российских самолетов над Балтикой над американским кораблем и американским самолетом».

«Такого плана случаи – опасны, и мы должны их предотвратить. Как минимум, у нас должны быть более предсказуемые и прозрачные отношения с Россией. Это одна из причин, из-за которой мы продолжаем рассматривать проведение совета Россия-НАТО», - сказал Йенс Столтенберг.