Предстоящий саммит НАТО в Варшаве будет одним из важнейших в истории альянса – Столтенберг

Об этом он заявил сегодня в Берлине на пресс-конференции, которая состоялась в рамках его рабочего визита в ФРГ, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Этот саммит будет одним из важнейших в истории Альянса только потому, что мы стоим перед фундаментальными изменениями в вопросе безопасности. Реакция НАТО на существующие вызовы, на усиление угроз безопасности является очень важной, поэтому этот саммит будет решающим», - убежден Столтенберг.

По словам генсека НАТО, он ожидает, что главы государств и правительств стран - членов Альянса примут много решений по большому количеству различных вопросов.

В связи с этим Столтенберг остановился на повестке дня саммита.

«Есть несколько главных тем, на которых сфокусируется саммит. Первая тема – это все, что связано с вопросами безопасности. Когда речь идет о безопасности и коллективной защите, - это ключевая ответственность НАТО, чтобы обеспечить надежное сдерживание, и любая атака на союзника спустит курок полного ответа всего Альянса», - подчеркнул он.

Еще одним вопросом генсек НАТО назвал обеспечение стабильности в соседних с Альянсом странах, что, по его словам, является «важным и для этих стран».

«Это важно для таких соседей, как Украина, Молдова, Грузия. Мы с ними работаем, помогаем модернизировать их армию, проводить реформы оборонных институтов и бороться с коррупцией. Идея заключается в том, что если наши соседи более стабильны, то мы более защищены. Это в наших интересах. Это также касается и южных соседей. Это – вторая главная тема: НАТО может делать больше для поддержки и стабилизации наших соседей на Востоке и Юге», - подчеркнул Столтенберг.

Еще одним вопросом повестки дня он назвал сотрудничество НАТО с Европейским Союзом.