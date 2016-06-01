В результате нападения исламистов на отель в столице Сомали погибли 15 человек (фото)

Атака состоялась в среду, 1 июня, передает Deutsche Welle.

Сначала у въезда в гостиницу боевики подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль, а впоследствии после взрыва ворвались на территорию отеля.

Сначала местная полиция сообщала, по разным данным, о двух или трех погибших, позже число жертв возросло до десяти. По последним данным, были убиты 15 человек, среди них два депутата.

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"Парламентарии Мохамуд Мохамед и Абдуллахи Джамас погибли в отеле. Они жили в нем. Много других людей, включая депутатов, были спасены. Операция близится к завершению. По состоянию на сейчас есть 15 погибших, еще 20 - ранены", - заявил представитель полиции Могадишо Ибрагим Хассан, информирует агентство Reuters.

"Мы напали на отель с помощью заложенной в автомобиль взрывчатки и пробились внутрь. Позже мы сообщим детали", - заявил после начала атаки спикер "Аш-Шабаб".

В отеле Ambassador обычно останавливаются чиновники, депутаты и бизнесмены.