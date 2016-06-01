Июнь, который может изменить мир - Die Welt

Об этом пишут Штефан Бойтельсбахер, Аня Эттель, Нандо Зоммерфельдт и Хольгер Цшепиц в статье "Июнь, который может изменить мир", опубликованной Die Welt.

Когда закончится июнь, мир, возможно, уже не будет прежним. Все могут изменить шесть дней. Шесть решений, которые будут приняты в шести разных местах планеты: в Вене и Вашингтоне, Лондоне и Мадриде, Франкфурте и Карлсруэ. Некоторые события связаны друг с другом, другие единичные, но каждое из них будет иметь свои последствия. Для правительств, компаний и нас, граждан. Экономисты и аналитики прогнозируют четыре напряженных недели на финансовых рынках, некоторые предупреждают о возможности обвала фондового рынка. 30 самых важных дней в году.

Вена, 2 июня: Встреча ОПЕК

После встреч в конференц-залах на улице Хельфершторфер в Вене, многое остается в тайне. У общественности нет доступа на заседания ОПЕК. Но результаты отразятся и на ней. 2 июня, вопреки ожиданиям, Организация стран-экспортеров нефти – картель, который стремится ни много ни мало захватить власть над наиболее важным сырьем планеты, – может принять поворотное решение: а именно заморозить квоты на добычу. Цена на нефть стремительно вырастет. С января цены постоянно росли, от менее чем 30 до почти 50 долларов. Если нефтяные государства на самом деле ограничат добычу, цены могут подскочить до 70 долларов, говорят аналитики.

Это хорошая новость для стран, которые зависят от продаж сырья, но не для потребителей. Бензин и отопление, вероятно, значительно подорожают. В апреле страны ОПЕК и Россия уже говорили о сделке. Но безрезультатно, потому что Саудовская Аравия делала все наперекор. Наследный принц Мухаммад ибн Салман совершенно не был заинтересован в том, чтобы уступать свою долю рынка главному сопернику Ирану, который вернулся на сцену после отмены санкций. В Вене состоится дебют нового министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. ОПЕК, возможно, урегулирует свои споры и с помощью нового генерального секретаря продемонстрирует новые силы.

Вена, 2 июня: заседание ЕЦБ

Меркурий и Фортуна, посланец римских богов и богиня судьбы, красуются над каменным входом в Национальный банк Австрии (АНБ) в Вене. На этот раз заседание Совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) состоится именно здесь. На первый взгляд повестка дня "хранителей евро" не обещает ничего необычного: не стоит ожидать дальнейших денежных подарков, после недавних масштабных мер, тем более, что программа покупки корпоративных облигаций начнется в июне. Тем не менее, встреча может спровоцировать нестабильность на финансовых рынках.

Главный экономист ЕЦБ Питер Прет представит новые прогнозы относительно инфляции и роста в зоне евро. Впервые за долгое время, прогнозы инфляции ЕЦБ могут существенно повыситься. Об этом свидетельствует значительное увеличение цен на нефть и последние данные из Германии. Если монетарные власти действительно повысят свои прогнозы, рынки могут расценить это как первый признак возможного отхода от ультра-низкого курса ЕЦБ и занять новые позиции. Возможные последствия рынки доступно показали нам в апреле прошлого года: тогда произошел крах на рынке облигаций.

Это может повториться в любое время. ЕЦБ искусственно сохраняет процентные ставки на низком уровне. Многие говорят о пузыре на рынке облигаций, который может лопнуть. Все, безусловно, указывает на то, что Марио Драги и его коллегам в ближайшие недели понадобится благословение Меркурия и Фортуны.

Лондон, 23 июня: угроза "брексита"

100 миллиардов фунтов стерлингов, что эквивалентно более чем 130 миллиардам евро. Такая сумма будет на кону для Соединенного Королевства 23 июня. Именно настолько может снизиться экономическая производительность страны к 2020 году, если британцы решат выйти из ЕС. Об этом свидетельствует анализ, недавно проведенный аудиторской фирмой PwC. Около миллиона рабочих мест окажутся в опасности. В случае "брексита", Лондон, европейский центр финансового мира, внезапно окажется отрезанным от свободного движения капитала – ключевого элемента ЕС, который доступен только его членам.

Но шок не ограничится островом. Он также быстро достигнет континента. Банкам Европы также грозит потеря более чем 100 миллиардов евро, как это видно из данных финансовой службы Bloomberg. Выход Британии окажется невероятным ударом, прежде всего, для тех институтов, которые покупали британские ипотечные и кредитные облигации.

Все может быть даже хуже. В том случае, если "брексит" станет примером для других. Интеграция Европы проходила в течение многих десятилетий – теперь страны могут снова отдалиться друг от друга. Что, если другие государства станут подражать британцам и захотят покинуть союз? Более 60 лет назад было создано Европейское объединение угля и стали, и впервые с тех пор появилась угроза регресса европейской интеграции, и возможно, даже распада. Последние опросы показывают, что в Британии количество сторонников и противников "брексита" примерно равное. 45% хотят остаться, столько же – выйти, остальные не определились. Если 23 июня на самом деле станет днем начала эффекта домино, то экономические последствия будут катастрофическими.

Вашингтон, 14-15 июня: ФРС США примет решение о процентной ставке

На ведущее мировой бирже в Нью-Йорке в течение двух недель обсуждают одну и ту же тему. Джанет Йеллен наметила повышение процентной ставки на лето, и трейдеры теперь гадают, осуществит ли глава Федеральной резервной системы США эти планы уже на заседании 15 июня. Если это произойдет, то последствия ощутит вся мировая экономика. Потому что ФРС Йеллен – это что-то вроде Центрального банка планеты. Нет ни одного другого такого влиятельного центрального банка. Многие государства и компании за пределами Соединенных Штатов брали займы в долларах и надеются, что деньги останутся дешевыми.

В частности, от Йеллен зависят развивающиеся страны. Любое изменение в Вашингтоне может спровоцировать кризис в развивающихся странах, а вместе с ним и глобальное "землетрясение". После того, как в декабре прошлого года ФРС впервые за десять лет повысила процентные ставки, в последующие недели фондовые рынки переживали двузначные потери. Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в июне в 34%. Тем не менее, большинство биржевых игроков считают, что до решения по "брекситу", ФРС вряд ли рискнет инициировать дополнительные волнения.

Карлсруэ, 21 июня: решение Конституционного суда

Многие в Европе выходят из себя, когда речь идет о Карлсруэ. И дело здесь не только в красных мантиях немецких судей. Они уже не раз критично рассматривали европейский экспансионизм. Например, во время утверждения пакетов помощи для Греции или принятия известного решения по Маастрихтскому договору.

На этот раз, второй Сенат суда решает, было ли законным обещание президента ЕЦБ Марио Драги, сделать все возможное с точки зрения денежно-кредитной политики для спасения евро. Исторические слова Драги привели к учреждению так называемой программы ОМТ (прямые денежные операции), которая в случае сомнения предусматривает неограниченные покупки государственных облигаций кризисных стран. Неограниченное приобретение отдельных долговых обязательств больше связано с запрещенным государственным финансированием со стороны ЕЦБ, чем с денежно-кредитной политикой, жаловались истцы. Хотя спорная мера никогда не использовалась, но уже само существование программы ОМТ кажется своего рода страховкой, которая отпугивает слишком нахальных спекулянтов от облигаций кризисных стран.

Суд Европейского Союза (СЕС) признал программу законной, но Карлсруэ выразил сомнения. Если судьи оставят в силе свое решение, они не просто пойдут против СЕС. Возможно, немецкие судьи открыто запретят Бундесбанку присоединяться к программе ОМТ. Бундесбанк с 25,6% является крупнейшим акционером ЕЦБ. Без главного источника финансирования даже самая лучшая страховка почти ничего не стоит. Такое решение может привести к усугублению ситуации в зоне евро.

26 июня: левые популисты Испании в шаге от победы

26 июня в Испании граждане будут выбирать новое правительство. Последние опросы показывают патовую ситуацию между левыми и консерваторами. Народная партия премьер-министра Рахойя в настоящее время лидирует с долей почти в 30%.

Еще несколько недель назад его победа была делом решенным – но теперь левая популистская партия Рodemos объединилась в избирательный блок с "Объединенными левыми" (зеленые и коммунисты) во главе с Пабло Иглесиасом. Этот лагерь пользуется огромным доверием, по крайней мере, достаточным, чтобы вместе с социалистами обойти консерваторов. Экономисты опасаются триумфа популистов. Учитывая и без того сложную экономическую ситуацию, они считают более рациональным союз двух народных партий. Поворот к левым, как это произошло с партией "Сириза" в Греции, отбросит назад четвертую по величине экономику на континенте на пути ее восстановления.

Это будет иметь катастрофические последствия. Уровень безработицы достиг 20,1%, став самым высоким в ЕС. Кроме того, в этом году страна явно превысит допустимый по маастрихтским критериям дефицит бюджета в три процента. Будущему правительству придется сэкономить от 20 до 25 миллиардов евро – в противном случае континенту может грозить катастрофа, как в случае Греции, только намного хуже.