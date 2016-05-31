Ассамблея НАТО рекомендовала членам быть готовыми к ответу на "потенциальную угрозу" России

В итоговой декларации, единогласно принятой Ассамблеей НАТО, выражается сожаление по поводу "использования Россией силы против ее соседей и попыток запугивания союзников по НАТО", передает Голос Америки.

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"Вызов, исходящий от России – реальный и серьезный", – заявил председатель ассамблеи американский конгрессмен Майкл Тернер.

В документе говорится, что "у НАТО не остается другого выбора, кроме как рассматривать перспективы агрессивных действий России против члена альянса, как потенциальную угрозу и принимать взвешенные, пропорциональные ответные меры".

Декларация ассамблеи также призывает союзников по НАТО "предоставить гарантии" членам альянса, которые ощущают, что их безопасность находится под угрозой, в особенности на восточном и южном флангах НАТО.

На саммите в Варшаве лидеры НАТО официально утвердят перестройку альянса через размещение дополнительных войск в восточноевропейских странах-членах НАТО в рамках стратегии "сдерживания и диалога".

Кремль выступает резко против этих преобразований, направленных на то, чтобы успокоить восточноевропейских членов альянса, напуганных российской аннексией украинского Крыма в 2014 году и ее поддержкой боевых действий на Донбассе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сходную с Парламентской ассамблеей позицию во время визита в Польшу. Выступая в Варшаве, он сказал, что НАТО направляет "четкий сигнал любому потенциальному противнику, что атака на Польшу будет рассматриваться, как атака на весь альянс".