В МИД Польши прокомментировали слова Путина об угрозе ПРО в Европе

Отвечая на вопрос о том, как он расценивает слова российского президента об ответных мерах на установку систем ПРО в этих странах, Ващиковский заявил, что "Путин прекрасно знает" об отсутствии угрозы России со стороны ПРО, передает РБК со ссылкой польское агентство PAP.

"Президент Путин должен знать и прекрасно знает, что система противоракетной обороны в Польше никак не угрожает безопасности России. Эта система должна защищать Европу от ракетной атаки с Ближнего Востока", — сказал министр.

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В то же время он подчеркнул, что ответом на "очень агрессивное поведение и угрозы со стороны российских властей" является военное присутствие США и международных сил НАТО.

Ранее министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что Польша "ежедневно подвергается российским провокациям", среди которых называет нарушение военного пространства, увеличение военного присутствия в Калининграде и развертывание ракетного комплекса "Искандер".