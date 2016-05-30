Боевики расстреляли в Ираке 12 болельщиков мадридского "Реала"

Об этом сообщает Daily Star.

Четверо вооруженных боевиков в субботу, 28 мая, ворвались клуб болельщиков мадридского «Реала» в городе Бакуба, что в 40 милях к северу от Багдада и начали без разбору стрелять по людям, смотревшим финальную игру Лиги чемпионов. Нападение произошло ближе к концу матча, перед серией пенальти.

Читайте также"Реал" в 11-й раз выиграл Кубок европейских чемпионов (фото)

В результате нападения погибли 12 человек, еще восемь получили ранения. Все жертвы нападения являются гражданами Ирака, в возрасте от 18 до 30 лет.

Террористы предположительно принадлежали к группировке «Исламское государство».

Как сообщал УНИАН, в средине мая в Ираке при нападении боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" на заполненное людьми кафе погибли 16 человек, еще 30 ранены. Как сообщается, кафе было популярно у болельщиков испанского футбольного клуба "Реал Мадрид".