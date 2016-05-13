Боевики ИГ убили 16 человек в иракском кафе
В Ираке при нападении боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" на заполненное людьми кафе погибли 16 человек, еще 30 ранены.
Инцидент произошел в городе Балад, расположенном к северу от Багдада. По свидетельствам очевидцев, нападавших было пятеро или шестеро. Они открыли огонь по посетителям. Также нападавшие использовали гранаты, передает Русская служба Би-Би-Си.
Как сообщается, кафе было популярно у болельщиков испанского футбольного клуба "Реал Мадрид".
Как рассказал заместитель губернатора провинции Амар аль-Балдауи, нападавшие были одеты в форму, напоминавшую форму местных силовиков. После атаки они скрылись в полях.
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Полицейские начали преследование и почти настигли четверых из нападавших, но они привели в действие "пояса смертников". Как сказал чиновник, поиск оставшихся боевиков продолжается.
Среди убитых есть полицейские и члены местного шиитского ополчения. Боевики ИГ уже официально взяли на себя ответственность за нападение.