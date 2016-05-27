Наступление ИГИЛ в Сирии: террористы захватили несколько населенных пунктов близ Алеппо - ВВС

Как сообщает Русская служба ВВС, по последним данным, боевики дошли до окрестностей города Аазаз на север от Алеппо.

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Отмечается, что международная организация "Врачи без границ" уже эвакуировала свой госпиталь, находившийся в этом районе.

Кроме того, ранее сегодня начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сообщил, что после объявления перемирия в Сирии экстремистские группировки захватили ряд сирийских населенных пунктов, которые ранее контролировались правительственными войсками.

Он добавил, что авиация РФ с 20 мая активизировала удары в Сирии по объектам незаконной нефтедобычи и контрабанды нефтепродуктов.

Ранее курды заявили, что совместно с арабскими оппозиционными группировками Сирии начали наступление на так называемую столицу экстремистской организации "Исламское государство" город Ракку.