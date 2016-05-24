В Сирии началось наступление на "столицу" ИГИЛ Ракку

Альянс Демократических сил Сирии, насчитывающий, по некоторым данным, около 30 тысяч бойцов, уже начал обстрелы пригородов Ракки, передает Би-би-си.

Представитель альянса заявил, что наступление будут поддерживать авиаударами силы коалиции под руководством США.

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Ранее УНИАН сообщал, что глава центрального командования армии США генерал Джозеф Вотел в субботу совершил тайную поездку в Сирию, чтобы проверить ход создания групп из арабских и курдских бойцов, задачей которых станет борьба с "Исламским государством".

Специальный представитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк уточнил в своем Twitter, что Вотел ездил в Сирию ради обсуждения подготовки к наступлению на Ракку.