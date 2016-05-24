В Сирии началось наступление на "столицу" ИГИЛ Ракку
Отряды курдских ополченцев сообщают, что совместно с арабскими оппозиционными группировками Сирии начали наступление на так называемую столицу экстремистской организации "Исламское государство" город Ракку.
Альянс Демократических сил Сирии, насчитывающий, по некоторым данным, около 30 тысяч бойцов, уже начал обстрелы пригородов Ракки, передает Би-би-си.
Представитель альянса заявил, что наступление будут поддерживать авиаударами силы коалиции под руководством США.
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Ранее УНИАН сообщал, что глава центрального командования армии США генерал Джозеф Вотел в субботу совершил тайную поездку в Сирию, чтобы проверить ход создания групп из арабских и курдских бойцов, задачей которых станет борьба с "Исламским государством".
Специальный представитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк уточнил в своем Twitter, что Вотел ездил в Сирию ради обсуждения подготовки к наступлению на Ракку.