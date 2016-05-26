Из-за атак на медицинские учреждения за 2 года погибли около тысячи человек - ВОЗ

О нарушениях гуманитарных стандартов говорится в обнародованном в четверг, 26 мая, отчете ВОЗ, передает Deutsche Welle.

Организация насчитала 594 нападения на больницы и клиники на Ближнем Востоке, в Африке и других частях мира в 2014-2015 годах. По подсчетам ВОЗ, 959 врачей, медработников, пациентов и посетителей больниц погибли, более 1500 были ранены. В ВОЗ выразили озабоченность фактом, что более 60 процентов нападений на медицинские учреждения было совершено целенаправленно.

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К примеру, 14 мая боевики "Исламского государства" захватили больницу в Сирии и взяли врачей и пациентов в заложники. Другим громким случаем стали авиабомбардировки госпиталя в Алеппо, в которых погибли несколько десятков человек. В прошлом году "трагической ошибкой" назвали в США бомбардировку больницы "Врачей без границ" в Кундузе на севере Афганистана. В результате авиаудара по больнице в Кундузе погибли 30 человек