У Меркель почувствовали "облегчение" после освобождения Савченко

Об этом говорится в заявлении главы МИД ФРГ, передает DW.

Глава германского внешнеполитического ведомства также надеется, что обмен "придаст положительный импульс" процессу реализации минских договоренностей.

"Это хорошая новость, ради которой мы долго работали и которой нам, тем не менее, пришлось долго ждать", - подчеркнул министр.

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Штайнмайер добавил, что "счастлив и испытывает чувство облегчения". Он пожелал Савченко скорее поправить здоровье, подорванное за время принятия решения по ее делу, и добавил, что все его "мысли с ней и ее семьей".