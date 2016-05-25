У Меркель почувствовали "облегчение" после освобождения Савченко
17:36, 25 мая 2016Мир
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Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил уверенность, что обмен украинской летчицы Надежды Савченко на российских военнослужащих Александра Александрова и Евгения Ерофеева "будет способствовать укреплению доверия между Украиной и Россией".
REUTERS
Об этом говорится в заявлении главы МИД ФРГ, передает DW.
Глава германского внешнеполитического ведомства также надеется, что обмен "придаст положительный импульс" процессу реализации минских договоренностей.
"Это хорошая новость, ради которой мы долго работали и которой нам, тем не менее, пришлось долго ждать", - подчеркнул министр.
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Штайнмайер добавил, что "счастлив и испытывает чувство облегчения". Он пожелал Савченко скорее поправить здоровье, подорванное за время принятия решения по ее делу, и добавил, что все его "мысли с ней и ее семьей".
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