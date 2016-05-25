Шведский суд отказался прекратить дело в отношении основателя WikiLeaks

"Суд считает, что Джулиан Ассанж по-прежнему подозревается в изнасиловании (...) И что по-прежнему существует риск того, что он может избежать наказания", - говорится в постановлении суда, передает Би-би-си.

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Поводом для просьбы прекратить разбирательство стало заключение рабочей группы ООН по незаконному лишению свободы. Согласно ему, пребывание Ассанжа в посольстве Эквадора в Великобритании под охраной британской полиции равносильно незаконному лишению свободы, которому Ассанжа подвергли правительства Швеции и Великобритании.

Это заключение, впрочем, не имеет юридической силы.

Джулиан Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в июне 2012 года, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где он обвиняется в изнасиловании.

Шведские прокуроры хотят допросить Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков.

Сам Ассанж утверждает, что девушки, о которых идет речь, вступили с ним в сексуальные отношения добровольно, а обвинения в его адрес имеют политическую подоплеку. Он опасается, что Швеция экстрадирует его в США, где ему грозят обвинения в шпионаже.

Сайт WikiLeaks под руководством Ассанжа получил известность после публикации сотен тысяч секретных документов Пентагона, Госдепартамента и других государственных учреждений США.