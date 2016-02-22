Защита основателя WikiLeaks просит Швецию аннулировать ордер на его арест
Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа просят суд Швеции отозвать ордер на его арест по делу об изнасиловании.
"Мы считаем, что появились новые обстоятельства, а это значит, что есть основания пересмотреть ранее вынесенное решение", - заявил адвокат Томас Олссон, передает Би-би-си.
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Ранее рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы опубликовала доклад, в котором говорится, что Великобритания и Швеция незаконно удерживали Джулиана Ассанжа с декабря 2010 года.
Эксперты ООН утверждают, что Джулиан Ассанж должен получить возможность беспрепятственно покинуть посольство Эквадора и имеет право на получение компенсации от властей Великобритании и Швеции.
Британские власти в ответ заявили, что юридически не обязаны исполнять решение комиссии ООН и по-прежнему намерены исполнить свои обязательства по экстрадиции Ассанжа в Швецию.
Шведские прокуроры хотят допросить Джулиана Ассанжа по делу о якобы имевших место в 2010 году изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков.
Сайт WikiLeaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, госдепартамента и других государственных органов США.