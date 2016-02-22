Защита основателя WikiLeaks просит Швецию аннулировать ордер на его арест

"Мы считаем, что появились новые обстоятельства, а это значит, что есть основания пересмотреть ранее вынесенное решение", - заявил адвокат Томас Олссон, передает Би-би-си.

Читайте такжеОснователь WikiLeaks заявил, что Великобритания обязана его освободить

Ранее рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы опубликовала доклад, в котором говорится, что Великобритания и Швеция незаконно удерживали Джулиана Ассанжа с декабря 2010 года.

Эксперты ООН утверждают, что Джулиан Ассанж должен получить возможность беспрепятственно покинуть посольство Эквадора и имеет право на получение компенсации от властей Великобритании и Швеции.

Британские власти в ответ заявили, что юридически не обязаны исполнять решение комиссии ООН и по-прежнему намерены исполнить свои обязательства по экстрадиции Ассанжа в Швецию.

Шведские прокуроры хотят допросить Джулиана Ассанжа по делу о якобы имевших место в 2010 году изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков.

Сайт WikiLeaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, госдепартамента и других государственных органов США.