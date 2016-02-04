Комиссия ООН поддержала жалобу основателя WikiLeaks против Великобритании

Как стало известно Би-би-си, сегодня основатель WikiLeaks заявил, что покинет посольство Эквадора в Лондоне и сдастся полиции, если комиссия ООН отклонит его жалобу против Великобритании.

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Джулиан Ассанж подал жалобу в ООН в сентябре 2014 года, утверждая, что его заключение в посольстве, которое лишь недавно перестало охраняться британской полицией, незаконно. Джулиан Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в июне 2012 года, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию.

Шведские прокуроры хотят допросить Джулиана Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков.

Сам Джулиан Ассанж утверждает, что волонтеры, о которых идет речь, вступили с ним в сексуальные отношения добровольно, а обвинения в его адрес имеют политическую подоплеку. Он опасается, что Швеция экстрадирует его в США, где ему грозят обвинения в шпионаже.

Комиссия ООН состоит из правовых экспертов, ее решения не имеют формального влияния на британские или шведские власти. Министерство иностранных дел Великобритании ранее заявляло, что все еще придерживается обязательств экстрадировать Джулиана Ассанжа.