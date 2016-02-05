Основатель WikiLeaks заявил, что Великобритания обязана его освободить

"ООН прошлой ночью постановила, что решение рабочей группы является юридически обязывающим. Я прочитал сегодня утром комментарии министра иностранных дел Британии Филипа Хэммонда, оскорбившего ООН, назвав решение нелепым", - сказал Джулиан Ассанж, передает Би-би-си. Он также назвал решение ООН значительной победой, которая заставила его улыбнуться.

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В четверг рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы опубликовала доклад, в котором говорится, что Великобритания и Швеция незаконно удерживали Ассанжа с декабря 2010 года.

Эксперты ООН утверждают, что Джулиан Ассанж должен получить возможность беспрепятственно покинуть посольство Эквадора и имеет право на получение компенсации от властей Великобритании и Швеции.

Британские власти в ответ заявили, что юридически не обязаны исполнять решение комиссии ООН и все еще привержены своим обязательствам по экстрадиции Джулиана Ассанжа в Швецию.

"Он может выйти, когда ему захочется... Однако ему придется предстать перед судом в Швеции. Честно говоря, эти выводы нелепы и мы не признаем их", -сказал министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд.

Ассанж подал жалобу в ООН в сентябре 2014 года, утверждая, что его заключение в посольстве, которое лишь недавно перестало охраняться британской полицией, незаконно. Джулиан Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в июне 2012 года, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию.

Шведские прокуроры хотят допросить Джулиана Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков.

Сайт WikiLeaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепартамента и других государственных органов США.