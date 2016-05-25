Власти Кубы решили легализовать малый и средний бизнес

В настоящее время частное трудоустройство возможно лишь в нескольких отраслях, среди которых - ресторанное дело или создание салонов красоты, передает Би-би-си.

Читайте такжеИз США на Кубу отправился первый за полвека круизный лайнер

Несмотря на это, глава государства Рауль Кастро говорил на конгрессе Компартии Кубы в апреле, что малый бизнес в стране работает вне легального поля.

С помощью новых мер Коммунистическая партия надеется добиться усиления экономической активности островитян.

За последние месяцы международное сообщество ослабило санкции в отношении Кубы. Кубинская сторона пытается добиться от Обамы снятия экономического эмбарго с острова. За последние несколько месяцев часть ограничений, например, в области туризма была снята.

Рауль Кастро в последние годы стремится проводить более открытую политику, чем его старший брат Фидель: в марте состоялся первый визит на остров американского президента за последние 88 лет.

Частный сектор экономики острова первый раз получил послабления в 2010 году: тогдавласти Кубы обнародовали планы, согласно которым объем малого бизнеса должен был вырасти втрое. Тогда власти выдали четверть миллиона лицензий на открытие малого бизнеса.