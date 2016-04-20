Раул Кастро переизбран президентом Кубы на второй срок

Такое решение было принято участниками первого за последние пять лет съезда Коммунистической партии Кубы, сообщает Reuters.

Кроме того, 84-летний Кастро переизбран первым секретарем партии, а 85-летний Хосе Рамон Мачадо Вентура – вторым секретарем.

В целом, по итогам съезда во главе страны остались ветераны революции 1959 года, хотя накануне Рауль Кастро призвал установить для чиновников ограничения по возрасту в 70 лет.

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Следующий съезд правящей партии состоится в 2021 году, но Кастро уйдет в отставку с поста президента в 2018-ом. Пока неизвестно, останется ли он во главе партии.