Куба вылечила более 20 тысяч детей после Чернобыльской катастрофы - Ельченко
Куба на протяжении последних 26 лет вылечила более 20 тысяч украинских детей после Чернобыльской катастрофы.
Как сообщил председатель Постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко, сегодня состоялось торжественное заседание Генеральной ассамблеи ООН по случаю 30-й годовщины аварии на ЧАЭС.
"Куба за 26 лет вылечила более 20 тысяч украинских детей после Чернобыля", - сообщил Ельченко, поблагодарив кубинскую делегацию за помощь Кубы.
Также украинский посол отметил, что во время своего выступления сравнил трагедию Чернобыля с современной российской агрессией.
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Как известно, Чернобыльская катастрофа 26 апреля 1986 привела к массовому радиационному загрязнению территорий, из которых выселили около 200 тысяч человек. Зоны отчуждения были созданы на территории Киевской области в Украине, Гомельской и Могилевской областей Беларуси, а также Брянской области России.
Непосредственно от взрыва и при тушении пожара погиб 31 человек, более 200 были госпитализированы. В то же время точное количество людей, которые преждевременно умерли или потеряли здоровье в результате аварии, подсчитать невозможно.