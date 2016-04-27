Куба вылечила более 20 тысяч детей после Чернобыльской катастрофы - Ельченко

Как сообщил председатель Постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко, сегодня состоялось торжественное заседание Генеральной ассамблеи ООН по случаю 30-й годовщины аварии на ЧАЭС.

"Куба за 26 лет вылечила более 20 тысяч украинских детей после Чернобыля", - сообщил Ельченко, поблагодарив кубинскую делегацию за помощь Кубы.

Также украинский посол отметил, что во время своего выступления сравнил трагедию Чернобыля с современной российской агрессией.

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Как известно, Чернобыльская катастрофа 26 апреля 1986 привела к массовому радиационному загрязнению территорий, из которых выселили около 200 тысяч человек. Зоны отчуждения были созданы на территории Киевской области в Украине, Гомельской и Могилевской областей Беларуси, а также Брянской области России.

Непосредственно от взрыва и при тушении пожара погиб 31 человек, более 200 были госпитализированы. В то же время точное количество людей, которые преждевременно умерли или потеряли здоровье в результате аварии, подсчитать невозможно.