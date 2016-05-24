Bloomberg: Как воспользоваться смертью лидера талибов

Об этом говорится в редакционной статье "Как воспользоваться смертью лидера талибов", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Не стоит ожидать, что само движение "Талибан" будет стремиться к миру, особенно, учитывая его недавние успехи на поле боя. Наоборот, сразу же после смерти Мансура, внутренняя борьба может привести к еще большему конфликту, поскольку местные командиры стремятся расширить свои сферы влияния. Шансы на то, что правительству удастся найти одного представителя, который будет говорить от имени всего движения - и захочет говорить о мире - близки к нулю.

Но пока талибы сосредоточены на внутренних распрях, афганское правительство может использовать эту возможность, чтобы решить свои собственные проблемы и представить людям заслуживающую доверия, единую альтернативу. Бесконечное маневрирование между президентом Ашрафом Гани и его заместителем Абдуллой Абдулла стоило правительству легитимности и единства. Пострадали усилия по борьбе с коррупцией; высокие министерские посты либо отданы временно исполняющим обязанности на несколько месяцев, либо остаются свободными.

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Теперь обе стороны должны договориться о запоздалой реформе процесса голосования, провести парламентские выборы и внести изменения в конституцию, чтобы узаконить нынешнее соглашение о разделении полномочий. Тем временем, правительству следовало бы пересмотреть отношения с местными полевыми командирами, чтобы не спровоцировать своего рода всеобщую гражданскую войну, которая охватила страну после вывода советских войск.

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Помочь могут иностранные государства, к примеру США. Согласно ожиданиям, уже на следующей неделе американские военные командиры рекомендуют развернуть в Афганистане около 10 000 войск, вместо того, чтобы сократить их количество вдвое, как планировалось в конце прошлого года. Это правильный шаг, потому что войска имеют решающее значение для обучения и, если будут расширены правила применения вооруженной силы, то и для воздушной и материально-технической поддержки афганской армии. Срок пребывания Барака Обамы на посту президента подходит к концу, поэтому важно дать понять, что у следующего главнокомандующего будут варианты.

Пакистан, со своей стороны, мог бы использовать этот момент, чтобы пересмотреть свою роль в продлении восстаний в Афганистане. В любом случае, такая политика потерпела неудачу; она испортила отношения потенциальных друзей в Кабуле и Вашингтоне, и не принесла при этом заметного улучшения стратегического положения и экономических перспектив Пакистана. Несмотря на заявленные связи с пакистанскими военными, Мансур неоднократно отказывался вступить в переговоры с афганскими лидерами. Вместо того, чтобы поддерживать более сговорчивого преемника, Пакистан должен, наконец, закрыть убежища, которые давно предоставляет фракциям талибов.

Китай, крупнейший благодетель Пакистана, сейчас находится в выгодном положении и может дать понять, что стабильность в регионе будет гораздо более полезна Пакистану, чем продолжение конфликта. Сейчас у всех есть возможность начать поиски мирного решения.