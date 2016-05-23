Пакистан назвал нарушением своего суверенитета удар беспилотника США, который убил лидера движения "Талибан"
Пакистан назвал нарушением своего суверенитета удар американского беспилотного аппарата, который, как считают, убил лидера афганского движения «Талибан» муллу Ахтара Мансура на пакистанской территории.
Об этом сообщает Радио Свобода.
США не предупредили премьер-министра Пакистана заранее и потом проинформировали главу правительства и начальника генштаба только после удара, заявили в Министерстве иностранных дел в Исламабаде.
Также в Пакистане заявили, что при одном из тел, найденных на месте удара, были документы гражданина Пакистана на имя Валид Мухаммад, в которых была действующая виза Ирана. Пока не ясно, пользовался ли этим документом сам лидер талибов.
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Один из главарей афганских талибов уже заявлял, что мулла Ахтар Мансур был убит в результате удара беспилотника в регионе около границы Афганистана и Пакистана, и другие деятели талибов отвергли эти слова.
Пакистанские спецслужбы сообщали ранее, что на месте удара беспилотника в провинции Белуджистан нашли два тела, обожженные до неузнаваемости.
Мулла Ахтар Мансур возглавил афганское исламистское движение «Талибан» почти год назад, в июле 2015-го, после того, как было подтверждено, что предыдущий главарь движения мулла Мохаммад Омар умер из-за болезни в больнице в Пакистане еще за два года до того.
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Ранее в воскресенье в Афганистане Национальное управление разведки заявило, что подтверждает гибель Ахтара Мансура в результате удара, который был совершен в субботу. По словам видных афганских чиновников, он был убит утром в субботу, когда его автомобиль стало целью удара с беспилотника в районе Даль-Бандін в Пакистане, сразу по ту сторону границы с Афганистаном.