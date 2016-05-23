Пакистан назвал нарушением своего суверенитета удар беспилотника США, который убил лидера движения "Талибан"

Об этом сообщает Радио Свобода.

США не предупредили премьер-министра Пакистана заранее и потом проинформировали главу правительства и начальника генштаба только после удара, заявили в Министерстве иностранных дел в Исламабаде.

Также в Пакистане заявили, что при одном из тел, найденных на месте удара, были документы гражданина Пакистана на имя Валид Мухаммад, в которых была действующая виза Ирана. Пока не ясно, пользовался ли этим документом сам лидер талибов.

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Один из главарей афганских талибов уже заявлял, что мулла Ахтар Мансур был убит в результате удара беспилотника в регионе около границы Афганистана и Пакистана, и другие деятели талибов отвергли эти слова.

Пакистанские спецслужбы сообщали ранее, что на месте удара беспилотника в провинции Белуджистан нашли два тела, обожженные до неузнаваемости.

Мулла Ахтар Мансур возглавил афганское исламистское движение «Талибан» почти год назад, в июле 2015-го, после того, как было подтверждено, что предыдущий главарь движения мулла Мохаммад Омар умер из-за болезни в больнице в Пакистане еще за два года до того.

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Ранее в воскресенье в Афганистане Национальное управление разведки заявило, что подтверждает гибель Ахтара Мансура в результате удара, который был совершен в субботу. По словам видных афганских чиновников, он был убит утром в субботу, когда его автомобиль стало целью удара с беспилотника в районе Даль-Бандін в Пакистане, сразу по ту сторону границы с Афганистаном.