В Японии мошенники за три часа украли из банкоматов $13 миллионов

По предварительным данным, злоумышленники воспользовались поддельными карточками, изготовленными с использованием клиентских данных одного из южноафриканских банков, сообщает Русская служба Би-би-си.

Атаке подверглись около 1400 банкоматов, при этом нападавшие нацеливались исключительно на машины, расположенные в магазинах сети 7-Eleven, которые в отличие от остальных принимают карты зарубежных банков.

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Южноафриканский Standard Bank, клиентская информация которого была использована для аферы, оценивает свои потери в 19,2 млн долларов. Деньги были похищены одновременно в ходе 1400 операций в разных местах. Сумма каждой операции составила 100 тысяч йен (913 долларов) - такова максимальная сумма для единовременного снятия в банкоматах сети.

Как заявили в банке, для кражи денег использовались данные "небольшого количества" клиентских счетов. В банке описали произошедшее как "сложный и хорошо скоординированный случай мошенничества".

Сейчас полиция изучает кадры, снятые установленными в банкоматах видеокамерами. О каких-либо арестах в связи с инцидентом пока не сообщалось.