Суд США приговорил россиянина к 9,5 годам тюрьмы за кибермошенничество

Известного по псевдониму Gribodemon хакера признали причастным к созданию и распространению вредоносной программы SpyEye, которой были заражены около 50 млн компьютеров в США и других странах. Вирусное ПО россиянин продавал по цене до $10 тыс. за копию. Как отметил прокурор Стивен Гримберг, действия россиянина, создавшего эту вирусную программу, нанесли ущерб частным лицам и финансовым учреждениям в $1 млрд.

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Второй фигурант дела гражданин Алжира Хамза Бенделладж также был признан виновным в продаже различных версий вируса. Он отдельно от россиянина был приговорен к 15 годам тюрьмы.

Александр Панин был задержан 1 июня 2013 года в аэропорту Атланты. В январе 2014 года он признал свою вину в окружном суде штата Джорджия. Американские власти утверждают, что уроженец Твери является создателем вирусной программы SpyEye, с помощью которой были похищены личные данные 1,4 млн пользователей во всем мире. Изначально ущерб, нанесенный хакером, оценивался в $120 млн.

Хамзу Бенделладжа полиция задержала в начале 2013 года в Таиланде, после чего он был экстрадирован в США.