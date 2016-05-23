Парламент Греции одобрил жесткие меры экономии

Об этом сообщает Радио Свобода.

Документ предусматривает, среди прочего, новый рост налогов и акцизов на большое число товаров и услуг и введения новых налогов, а также введения механизма, предусматривающего автоматическое дальнейшее сокращение бюджетных расходов в случае недовыполнения бюджетных сборов.

За него проголосовали все 153 депутата нынешней коалиции во главе с ультралевой партией «Сириза», которая имеет незначительное большинство в парламенте обещй численностью 300 депутатов.

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Ранее УНИАН сообщал, что парламент Греции, несмотря на протесты, проголосовал в понедельник за проекты пенсионной реформы и реформы социального страхования, представленные правительством.