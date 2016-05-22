CNN выложило в сеть запись переговоров пилотов лайнера EgyptAir, пропавшим над Средиземным морем

На записи слышно, что голос у пилота спокойный. Обменявшись данными с наземной службой, он пожелал диспетчеру спокойной ночи, сообщает Gazeta.ru.

Читайте такжеМинобороны Египта распространило снимок обломков самолета EgyptAir

Ранее глава комиссии по расследованию авиакатастрофы с самолетом A320 компании EgyptAir Айман аль-Мукаддам заявил, что египетские следователи запросили у Парижа записи переговоров пилотов с диспетчерами.

Airbus А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший рейсом MS804 из Парижа в Каир, пропал с радаров над Средиземным морем утром 19 мая. На борту самолета находились 66 человек.