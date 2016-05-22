CNN выложило в сеть запись переговоров пилотов лайнера EgyptAir, пропавшим над Средиземным морем
02:43, 22 мая 2016Мир
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Аудиозапись переговоров пилота лайнера Airbus A320 компании EgyptAir, который пропал с радаров над Средиземным морем утром 19 мая, выложили в сеть. Публикацию сделал телеканал CNN.
REUTERS
На записи слышно, что голос у пилота спокойный. Обменявшись данными с наземной службой, он пожелал диспетчеру спокойной ночи, сообщает Gazeta.ru.
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Ранее глава комиссии по расследованию авиакатастрофы с самолетом A320 компании EgyptAir Айман аль-Мукаддам заявил, что египетские следователи запросили у Парижа записи переговоров пилотов с диспетчерами.
Airbus А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший рейсом MS804 из Парижа в Каир, пропал с радаров над Средиземным морем утром 19 мая. На борту самолета находились 66 человек.
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