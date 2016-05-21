В Сомали военные ликвидировали командира "Аш-Шабаб"

Еще один командир боевиков взят живым, он допрашивается сомалийскими военными. Потери со стороны армии при столкновении около города Худдур отсутствуют, передает Gazeta.ru по информации «Синьхуа».

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На прошлой неделе Reuters со ссылкой на Пентагон также сообщало о ликвидации пяти боевиков группировки в ходе авиаудара американских ВВС.

В апреле сообщалось, что власти Сомали казнили пресс-секретаря «Аш-Шабаб».

В 2012 году «Аш-Шабаб» объединилась с «Аль-Каидой».