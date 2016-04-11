В Сомали публично казнили бывшего пресс-секретаря "Аш-Шабаб"

В Сомали казнили пресс-секретаря аффилированной с "Аль-Каидой" исламисткой группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщили в военном суде страны, передает "Голос Америки".

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Ханафи организовывал пресс-конференции террористов, когда боевики контролировали столицу страны Могадишо, а также признался в том, что лично убил одного журналиста.

При исполнении судебного приговора Ханафи был привязан к столбу на тренировочной базе полиции, его лицо прикрыли белым полотенцем.

Напомним, Сомалийский военный суд приговорил бывшего журналиста Хасана Ханафи к смертной казни 3 марта.

Ханафи присоединился к вооруженным исламистам после работы на радио Andalus, являющимся рупором "Аш-Шабаб".

Впоследствии Ханафи бежал в Кению, где был арестован полицией в 2014 году, после чего экстрадирован в Сомали.

В Сомали с 2007 года были убиты более 25 журналистов.

Как сообщает ВВС, в период с 2007 по 2011 Ханафи сотрудничал с "Аш-Шабаб", способствуя определению возможных жертв среди журналистов.

Ханафи звонил журналистам и угрожал им смертью, в случае если они откажутся присоединиться к группировке.