В Польше президент подписал закон о декоммунизации

Согласно закону, в 2017 году из общественного пространства в Польше должны исчезнуть названия, связанные с коммунизмом. Также сообщается, что в стране названия 1300 улиц связаны с коммунизмом. У органов местного самоуправления будет 15 месяцев для того, чтобы провести консультации с переименования улиц, передает РБК-Украина.

Для граждан страны замена всех официальных документов на версии с новыми названиями будет бесплатной.

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В пояснительной записке закона указано, что под названиями, которые пропагандируют коммунизм, следует понимать "те, что символизируют репрессивной, авторитарной и несуверенну систему власти в Польше в 1944-1989 годах".

Как сообщал УНИАН, парламент Польши принял закон о декоммунизации 1 апреля.