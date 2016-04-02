Польский сейм обязал местную власть декоммунизировать названия улиц

04:46, 02 апреля 2016
Мир
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Парламент Польши 1 апреля принял закон, согласно которому с публичного пространства должны полностью исчезнуть коммунистические символы, это названия улиц или объектов, или общественных мест.

flickr.com/photos/lplewnia

Депутаты проголосовали единогласно при одном воздержавшемся, сообщает Польское радио.

"Это станет окончательным, символическим концом коммунизма в Польше", - прокомментировал историческое голосования автор закона, депутат от партии "Право и справедливость" Ярослав Краевский.

После того, как закон примет сенат и подпишет президент, у польских органов самоуправления будет 12 месяцев на консультации с жителями с целью согласования новых названий улиц и самого переименования. Если органы самоуправления не сделают этого сами, решение примет соответствующий воевода. В случае возникновения сомнений, связанных с коммунизмом и другими названиями, им поможет Институт национальной памяти Польши.

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По оценкам экспертов, в Польше до сих пор около 1300 улиц, носящих имена Героев Красной армии, или Ванды Василевской, или Феликса Дзержинского.

Стоит добавить, что принятый 1 апреля закон не касается памятников, обелисков и памятных таблиц.

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