Польский сейм обязал местную власть декоммунизировать названия улиц

Депутаты проголосовали единогласно при одном воздержавшемся, сообщает Польское радио.

"Это станет окончательным, символическим концом коммунизма в Польше", - прокомментировал историческое голосования автор закона, депутат от партии "Право и справедливость" Ярослав Краевский.

После того, как закон примет сенат и подпишет президент, у польских органов самоуправления будет 12 месяцев на консультации с жителями с целью согласования новых названий улиц и самого переименования. Если органы самоуправления не сделают этого сами, решение примет соответствующий воевода. В случае возникновения сомнений, связанных с коммунизмом и другими названиями, им поможет Институт национальной памяти Польши.

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По оценкам экспертов, в Польше до сих пор около 1300 улиц, носящих имена Героев Красной армии, или Ванды Василевской, или Феликса Дзержинского.

Стоит добавить, что принятый 1 апреля закон не касается памятников, обелисков и памятных таблиц.