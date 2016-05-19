Во Франции продлили режим чрезвычайного положения, введенный после терактов в ноябре 2015 года

Ранее в поддержку этой меры проголосовала верхняя палата – Сенат, передает Deutsche Welle. С 10 июня до 10 июля в стране пройдет финал чемпионата Европы по футболу. В этой связи власти, опасаясь терактов, принимают повышенные меры безопасности. По словам французского министра внутренних дел Бернара Казнева, террористическая угроза во Франции по-прежнему высока.

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Режим ЧП продлевается в стране уже в третий раз. Он необходим полиции для проведения обысков в домах и на квартирах без соответствующего судебного распоряжения. Кроме того, он позволяет властям ограничивать свободу передвижения граждан и в упрощенном порядке помещать подозреваемых под домашний арест. Противники исключительной меры считают, что она не приносит необходимого эффекта и ущемляет личные свободы. Новый порядок был введен после трагедии 13 ноября в Париже, когда в результате серии терактов погибли 130 человек.