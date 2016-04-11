Во Франции силовики предотвратили 13 терактов - МВД страны

Об этом министр внутренних дел Франции Бернар Казнев заявил в эфире телеканала I-Tele, передает ТАСС.

"Во Франции благодаря действиям полиции удалось избежать 13 терактов. С начала года по делам о терроризме арестовано 80 человек", - сказал министр.

Казнев не уточнил, за какой период были предотвращены теракты.

"Однако ликвидация сетей террористов отнюдь не означает, что угроза ликвидирована. Члены других группировок могут теперь нанести по нам удар. Мы обязаны проинформировать граждан о том, что работа по предотвращению терактов будет еще долго продолжаться в стране. Нам следует оставаться бдительными", - сказал глава МВД.

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Он признал, что "террористическая угроза по-прежнему находится на высоком уровне".

Как сообщал УНИАН, серия терактов произошла в ночь на 14 ноября в Париже. В концертном зале Bataclan террористы захватили заложников. Атаки также были совершены на бульваре Шарон, бульваре Вольтер, на улице Фонтен-о-Руа и на улице Алибер. В столичном пригороде Сен-Дени у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии, прогремели взрывы.

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В результате нападений террористов погибли 130 человек, еще около 350 пострадали. Атаки совершили девять террористов.

Президент Франсуа Олланд заявил, что ответственность за теракт несет террористическая группировка "Исламское государство".