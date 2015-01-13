Бельгийские СМИ узнали, где парижские террористы купили оружие

Об этом написала местная газета Het Laatste Nieuws, на которую ссылается РБК. По информации издания, оно было куплено за 5 тыс. евро в районе Южного вокзала Брюсселя.

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Сообщается также, что братья Саид и Шериф Куаши, расстрелявшие 12 человек в редакции сатирического журнала, получили оружие из рук Амеди Кулибали, захватившего заложников в магазине кошерных продуктов в Париже.

Напомним, все трое террористов были ликвидированы спецназом во время штурма. В настоящее время полиция Франции разыскивает еще шестерых причастных к терактам в Париже. Сегодня стало известно, что в Болгарии был задержан подозреваемый в пособничестве братьям Куаши.